Jacobelli: "Lazetic è un investimento per il futuro. Pioli deve recuperare in fretta il miglior Rebic"

In merito all'arrivo al Milan di Marko Lazetic, Xavier Jacobelli, direttore di Tuttosport, ha spiegato a SkySport24: "Lazetic è un investimento per il futuro, su di lui si dice un gran bene, ma non si uò pensare che arrivi qui e risolva i problemi offensivi del Milan. A me sta piacendo il lavoro di Maldini e Massara che stanno puntando sui giovani per riportare in alto il Milan. L'acquisto di Lazetic conferma questa strategia del club rossonero. Per Pioli sarà fondamentale recuperare presto il miglior Rebic".