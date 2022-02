Jacobs: "Onorato di essere premiato al fianco di campioni come Ibrahimovic"

Dopo aver ricevuto il premio come "Miglior atleta dell'anno" dall'Associazione Stampa Estera in Italia, Marcell Jacobs, campione olimpico dei 100 metri piani, si è così espresso sui suoi canali social sottolineando il piacere di essere premiato assieme a Ibrahimovic, vincitore del premio quale miglior atleta straniero in Italia: "Premio Miglior Atleta dell’anno dalla Associazione della Stampa Estera in Italia. Sono grato e onorato di ricevere questo premio ed essere al fianco di campioni come Federica Pellegrini e Zlatan Ibrahimovic. Un grazie speciale a Paolo Camossi e tutto il team X-Hybrid, sempre al mio fianco".