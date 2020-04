Intervenuto ai microfoni di Tuttomercatoweb.com Joe Jordan, ex attaccante rossonero, ha parlato del momento del Milan. Questa la domanda e la risposta:

Deluso dal Milan?

"Per i tifosi non può essere una stagione positiva. Quello rossonero resta un club di grande tradizione e io vorrei un Milan in grado di lottare sempre per lo scudetto. Lo impone la storia"