Juve, Bonucci a Rai Sport: "Gol importante, ma dobbiamo migliorare"

Ecco le dichiarazioni rilasciate a Rai Sport da Bonucci al fischio finale di Milan-Juventus: "Un gol in trasferta è importante in una doppia sfida. Ma non possiamo accontentarci: una squadra come la nostra non può permettersi di venire qui contro il Milan e concedere qualcosa di troppo. Dobbiamo cambiare marcia. Abbiamo fatto una buona partita, il Milan pressava alto e in questo momento dobbiamo fare qualcosa in più. Dobbiamo migliorare nella gestione della partita, non dobbiamo innamorarci del pallone tra i piedi. Ibra è un grande campione, un osso duro in mezzo al campo. Sarà una brutta perdita per il Milan".