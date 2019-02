Juventus, Allegri: "In bocca al lupo alla squadra femminile, contro il Milan sarà una partita scudetto"

Massimiliano Allegri, tecnico della Juventus, è intervenuto oggi in conferenza stampa e ha voluto fare il suo in bocca al lupo alla squadra femminile bianconera per il big match di domenica contro il Milan: "Faccio un grande in bocca al lupo alle Juventus Women per la sfida di domenica. Contro il Milan sarà una partita scudetto, e sarà una bella gara" riporta tuttomercatoweb.com.