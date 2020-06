Juventus, Chiellini su Ibra: "Lo ammiro tantissimo. Venerdì non ci sarà? Aspetto il 7 luglio"

Nella lunga intervista rilasciata al Corriere dello Sport, Girgio Chiellini, difensore della Juventus, ha raccontato l'attaccante che lo ha fatto soffrire di più: " Cristiano mi ha fatto una caterva di gol, però quello che mi è entrato nel cuore è Ibra. Siamo stati compagni, all’inizio, io giovanissimo cercavo sempre di confrontarmi con lui, lo seguivo ovunque, anche per accreditarmi agli occhi dei compagni e dell’allenatore. Accettare l’uno contro uno con Ibra significava guadagnare in rispetto. Non mi sono mai tirato indietro e da ogni sfida con lui sono uscito più forte e convinto, ha tirato fuori il meglio. Lo ammiro tantissimo. Venerdì non ci sarà? Aspetto il 7 luglio. Quando è tornato in Italia, e sembrava impossibile, ho pensato che fosse destino".