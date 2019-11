Juventus, Dybala a Sky: "Milan grande squadra, può creare pericoli in qualsiasi momento"

Paulo Dybala ha parlato a Sky Sport dopo il successo contro il Milan: "E' importante per tutti vincere, la squadra non ha espresso il suo gioco migliore ma quando capita dobbiamo vincere, in qualsiasi modo. Il Milan ha tirato di più? Non ha iniziato bene quest'anno ma è una grande squadra con grandi giocatori che possono creare pericoli in qualsiasi momento. E' stata brava la difesa".