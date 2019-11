Juventus, Szczesny a Sky: "Parata su Paquetà difficile"

Wojciech Szczesny è stato intervistato da Sky Sport nel postpartita dell'Allianz Stadium.

Sulla prestazione: "Succede ogni tanto che il portiere deve aiutare la squadra, ho fatto delle parate importanti, sono contento".

Sulla parata su Paquetà: "Unica parata davvero difficile, gli altri erano tiri da lontano".

Su Ronaldo: "Quando un giocatore di questo livello viene tolto dal campo è normale si arrabbi un po'. Non è in perfette condizioni ma non va messa in dubbio la sua professionalità. Quando arriva la fase clou della stagione lui è sempre decisivo".