Kakà: "Ancelotti è uno dei migliori con cui ho lavorato. Ha avuto una grande sensibilità con tutto il gruppo"

Intervenuto in una duplice chiacchierata con Carlo Ancelotti, Ricardo Kakà ha parlato proprio del rapporto con l'allenatore emiliano. Queste le sue parole:

Su Ancelotti: “Tutte le volte che mi chiedono del mister, dico che è l’allenatore che mi ha fatto vincere di più nella mia carriera. La sua capacità di far si che un giocatore giochi nella sua miglior maniera è quello che mi piace di più nel mister, ma non parlo solo di me. Il mister è uno dei migliori con cui ho lavorato, per capire e avere questa sensibilità di parlare. Lui ha questa abilità di gestire le perosne; in un gruppo di 30 persone è riuscito ad avere un ambiente favorevole per 7 anni".