Kakà elogia Ibra: "In campo pesa, è un mito anche senza Pallone d'Oro"

Intervistato dalla Gazzetta dello Sport, l'ex rossonero Kakà ha speso parole d'elogio per Zlatan Ibrahimovic: "In campo pesa, lo abbiamo visto con la Lazio. Gol facile ma lui era lì. Peserà anche ad Anfield, per i compagni e per i difensori del Liverpool: con uno come lui non puoi distrarti, anche se ti chiami Van Dijk. A Zlatan manca un grande trofeo internazionale da protagonista, ma non è l’unico big a non aver vinto il Pallone d’oro. E questo non cancella il fatto che sia un mito: anche lui è storia".