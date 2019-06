Kakà: "Non ho parlato con Boban del Milan. Futuro? Farò come Maldini"

Ricardo Kakà ha parlato ai microfoni di Sky Sport in occasione di una partitella organizzata dalla FIFA a Parigi. Ecco le parole dell'ex Pallone d'Oro rossonero.

Se Boban gli ha detto quando andrà al Milan: "Non ha detto niente ancora, abbiamo parlato di altre cose. E' stato un piacere giocare con lui oggi, anche se non ho potuto farlo al Milan. Ci stiamo divertendo".

Sulla stagione del Milan: "Mi dispiace tantissimo che per un punto non siamo arrivati in Champions, però si vede che c'è una ripresa. Vediamo in che direzione andremo con tutti questi cambiamenti. C'è Paolo che rimane in società, c'è questo ricambio adesso, però penso che siamo sulla strada giusta".

Sul lavoro di Gattuso e sull'addio di Leonardo al Milan: "Rino penso abbia fatto un grandissimo lavoro, soprattutto per trasferire a questi ragazzi quello che è il DNA del Milan e cosa significhi giocare con quella maglia. Ha avuto le sue difficoltà, però questo concetto penso che lui l'abbia trasferito bene. Su Leo, invece, non so perchè abbia fatto questa scelta di lasciare il Milan. Ho sentito alcune voci, sicuramente ha avuto anche lui le sue motivazioni".

Se vede un futuro nel Milan: "Paolo Maldini è un grande esempio per me. Lui ha aspettato 9 anni prima di tornare nel mondo del calcio, penso anche io di prendere quella direzione lì, però sarò sempre vicino al Milan. E' difficile staccarmi, anche quando sono in Brasile guardo sempre le partite e guardo le notizie sul Milan. Ho un amore grandissimo per questa squadra, vedremo nel futuro cosa succederà".

Se assegnerebbe il Pallone d'Oro a van Dijk: "Ho fatto un po' di ragionamenti parlandone anche con gli amici e mio fratello e il nome che abbiamo scelto è proprio il suo. Ha fatto una stagione bellissima in Premier e poi ha vinto una Champions giocando in modo pazzesco. Vedremo cosa decideranno i giudici, però è il momento per premiare un difensore".