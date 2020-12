Kakà su Ancelotti: "Era impressionante come gestiva lo spogliatoio. Lascia bei ricordi dovunque alleni"

Intervenuto ai microfoni di Sky Sports Uk, Ricardo Kakà ha parlato dei ricordi con Ancelotti. Queste le sue parole:

Su Ancelotti.

"Da ogni allenatore che ho avuto nella mia carriera, ho imparato qualcosa. Tutte le persone con cui lavori possono insegnarti qualcosa, sia tatticamente, tecnicamente o solo qualcosa di personale. Ma Carlo è stato il migliore per me perché ha tirato fuori il meglio di me. La caratteristica più impressionante che ha, secondo me, è la sua capacità di gestire le persone. La gestione dell'uomo è così importante. Certo, è davvero bravo con la tattica e capisce il gioco e tutto, ma con i giocatori è bravissimo. Hai una rosa di 25 giocatori e ne puoi mettere in campo solo 11. Cosa farai con gli altri? Come li manterrai motivati? Sapeva come farlo. Ovunque vada, quando se ne va, lascia questa bella sensazione con i cuori dei giocatori ".