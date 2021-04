Kalulu: "Ruolo preferito? Io do sempre il massimo, è il mister che decide dove farmi giocare"

Pierre Kalulu, intervistato da SportMediaset, ha parlato così del suo ruolo preferito in campo: "Centrale o terzino? So di provare a fare sempre il massimo in tutti e due i ruoli. Poi dove mi esprimo meglio per me non ha molta importanza perchè le decisioni non sono io a prenderle. E' il mister che deve decidere dove farmi giocare, dove preferisco giocare io non è importante".