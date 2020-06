Kessie a MTV: "Dobbiamo dare tutto per arrivare al nostro obiettivo. Felice per Gattuso"

Intervistato da Milan TV, Franck Kessie ha rilasciato queste parole:

Sulla voglia di ripartire: "C'è grande voglia perchè abbiamo passato un momento brutto. Per noi non è stato facile stare chiusi in casa e quindi adesso abbiamo tutti tanta voglia di tornare a giocare".

Sulle partite a porte chiuse: "Non è facile abituarsi, ma è una questione di sicurezza e quindi è giusto giocare così fino a quando non ci sarà più il rischio di ammalarsi".

Sulle prossime gare: "Dobbiamo andare ancora più forti in queste ultime partite che mancano. Dobbiamo dare tutto per arrivare al nostro obiettivo".

Sull'Europa: "Siamo tutti vicini in classifica, dobbiamo lavorare e dare il massimo per cercare di fare punti in tutte le partite".

Sugli elogi dei compagni: "Io metto sempre le mie caratteristiche al servizio della squadra e dei compagni. Mi piacere quando i miei compagni parlano bene di me".

Su Milanello: "Sono qui da tre anni, mi sento come a casa qui. Sono felice di essere qui. Dobbiamo lottare e dare tutto per portare il Milan il più in alto possibile".

Sull'essere sempre a disposizione: "E' il mio modo per essere utile alla squadra. Cerco di dare sempre il massimo".

Sulla trasferta di Lecce: "Sarà una gara molto complicata, giochiamo fuori casa e loro sono molto carichi. Sarà una partita complicata, dovremo dare di più di quello che abbiamo dato a Torino".

Sul lavoro quotidiano: "L'allenamento è molto importante, se ti alleni bene in settimana si vede nelle partite. Dobbiamo lavorare tanto per essere pronti al sabato o alla domenica".

Sulla vittoria di Gattuso in Coppa Italia: "Sono molto contento per lui, anche per il momento triste che sta passando. Adesso per fortuna sta provando un po' di gioia per aver vinto la Coppa. Sono felice per lui".