Kessie accoglie Giroud: "Sono contento che ora giochi per il Milan"

Il Milan è pronto ad accogliere Olivier Giroud, un attaccante che avrebbe fatto comodo a Pioli già nella passata stagione. "Questi discorsi li lascio fare al nostro allenatore - ha dichiarato Kessie alla Gazzetta dello Sport - nell’ultimo campionato tutti hanno dato il massimo, altrimenti il secondo posto non sarebbe arrivato. Poi nessuno lo nega, in attacco abbiamo patito l’infortunio di Ibra. Uno come lui quando è in campo ci dà sicurezza. Giroud non ha bisogno dei miei complimenti, sono contento che ora giochi per il Milan".