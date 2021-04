Kessie elogia Gattuso: "Fantastico il suo rapporto coi giocatori"

Parlando di Gasperini e Gattuso, due allenatori che ha avuto nella sua carriera, Franck Kessie ha speso parole d’elogio per l’ex rossonero: "Con Gasperini lavori tanto - ha dichiarato a SportWeek - con lui non si scherza, ma alla fine il lavoro paga. Però ti ammazza, e quando arrivi a casa non hai la forza di fare niente. Gattuso secondo me urla di più. È molto attaccato ai giocatori, è fantastico, ha un rapporto fisico con loro: abbraccia, tira un pugno sulla spalla, schiaffeggia dietro alla nuca. È il suo modo di essere dentro all’allenamento. Si incazza quando uno sbaglia, ma alla fine gli passa tutto".