Kessie sulla Champions: "Darò il massimo per arrivarci. Dobbiamo pensare a vincere ogni partita"

Franck Kessie è stato intervistato da DAZN in vista della sfida di sabato sera contro l'Atalanta. Il centrocampista milanista si è soffermato anche sull'importanza della Champions League, obiettivo stagionale rossonero: "Sono molto carico perché è la competizione più grande d’Europa, darò il massimo per arrivare lì. Non c’è però solo l’Atalanta come avversaria per la Champions, dobbiamo pensare prima a noi e provare a vincere ogni partita”.