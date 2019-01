Kessie sulla Supercoppa: "Juventus grande squadra, ma non deve finire come nella finale di Coppa Italia dello scorso maggio"

Intervistato da Calcio2000, Franck Kessie ha dichiarato sulla Supercoppa italiana contro la Juventus: "Beh, la Juventus è una grandissima squadra. Vincono da tanti anni, noi dobbiamo pensare a conquistare la Champions che è quello che interessa davvero a noi. Però vogliamo centrare il colpo in Supercoppa. Una cosa è certa: non deve finire (4-0, ndr) come nella finale di Coppa Italia dello scorso maggio" riporta questa mattina Leggo.