Kjaer a DAZN: "Non era facile per Gabbia. Vlahovic? È stata una serata impegnativa"

Simon Kjaer, difensore rossonero, si è così espresso a DAZN nel post Fiorentina-Milan: "Il calcio è un gioco di errori. Ogni tanto paghi tanto, ogni tanto prendi solo un calcio sulle mani. Oggi abbiamo pagato. Dobbiamo migliorare. Se poi succede solo una volta in un anno... Abbiamo avuto un buon aspetto mentale, creando tante occasioni. Abbiamo pagato gli errori. Non ho la sensazione che loro abbiano creato tanto, ma sono stati molto forti sui nostri errori. Ogni tanto è un po' più facile accettare una sconfitta, perché si tratta di errori. Ma vinciamo insieme e perdiamo insieme, non è l'errore del singolo".

Su Gabbia: "Mi trovo bene con lui, con Romagnoli e Tomori. Non è facile dopo un periodo fermo per lui. Il calcio può essere bello e brutale. Lui è giù, lo capisco ed è una stata una partita difficile. Io lo vedo ogni giorno, so il ragazzo che c'è dietro, s'impegna ogni giorno e ora deve guardare avanti. Questo è il calcio".

Su Vlahovic: "È un bravo attaccante, copre bene il pallone e fa bei movimenti dentro l'area. Ti fa lavorare, è stata una serata impegnativa. Stasera ha vinto lui, ogni tanto si vince e ogni tanto si perde".