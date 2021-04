Kjaer a DAZN: "Oggi vale molto più di tre punti. Prendiamo spesso gol di merda"

Simon Kjaer è stato intervistato da DAZN al termine di Milan-Genoa:

Finalmente la vittoria a San Siro: “Tre punti ma conta molto di più. Sette partite senza vincere qua non è normale per noi, una vittoria importante. Abbiamo sofferto un po’ dovevamo chiuderla prima. Abbiamo fatto vedere un buon passo in avanti rispetto alle altre partite”.

Sul salvataggio sulla linea e il gol sfiorato: “Preferisco fare il gol piuttosto che questi salvataggi. Manca poco, non so quante traverse ho preso… Alla fine la cosa importante era vincere”.

Sul clean sheet: “Scusa la parola, ma su tante partite abbiamo preso gol di merda, anche oggi. Prendiamo un gol che non dobbiamo prendere. Ogni tanto è così, poi a volte la fortuna sta con te. L’importante è vincere, c’è sempre qualcosa in cui migliorare. Ora 7 finali, dobbiamo arrivare più in alto possibile e riportare il Milan dove merita”.