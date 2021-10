Kjaer crede nella Danimarca: "A Euro 2020 tra i primi 4. Perché allora non sognare il Mondiale?"

Una Danimarca perfetta, quella che si è qualificata per la 6ª volta ai Mondiali, la seconda consecutiva. Nel girone di qualificazione fin qui sono arrivate 8 vittorie in altrettante partite, 27 reti fatte e zero subite. E proprio in quest'ultimo dato uno degli artefici principali è Simon Kjaer, capitano degli scandinavi. Per lui sarà il terzo mondiale dopo Sudafrica 2010 e Russia 2018. Dopo il successo contro l'Austria, il ct Kasper Hjulmand ha detto: "Adesso andiamo ai Mondiali a vincere tutto". In merito a una Danimarca campione del mondo ecco la risposta di Kjaer: "Ovviamente è un sogno che cullo. So che c'è molta strada da fare e molte squadre forti ma... perché no?". Kjaer cita gli ultimi Europei dove la sua selezione è stata a un passo dall'arrivare fino in fondo: "Abbiamo raggiunto le semifinali l'ultima volta. Voglio di più, vogliamo di più".

Sul suo amore per la Nazionale ha dichiarato: "È sempre stato speciale giocare per la Nazionale. E quando giochi al Parken in questa atmosfera, allora è un'esperienza per la vita, e qualcosa di cui devi fare tesoro, ogni volta. Perché si sa mai quando è l'ultima volta" riferendosi a Christian Eriksen, per il quale ha aggiunto: "Christian significa tantissimo per me. Ho giocato con lui per 10-12 anni in nazionale". Dopo tutto quello che abbiamo passato e il modo in cui l'intera nazione e tutti i fan ci hanno supportato, è stato qualcosa di straordinario".