Kjaer: "Io voglio giocare sempre, sto meglio quando sono in campo"

Intervenuto in conferenza stampa a Milanello alla vigilia del match di Europa League contro il Lille a San Siro, Simon Kjaer ha parlato così del suo momento di forma: "Io preferisco giocare sempre. Sto meglio quando sono sempre in campo. L'abitudine durante la partita è importante per me. Sto meglio in campo che fuori e sono contento che fisicamente stiamo tutti bene. Non abbiamo ancora fatto niente, però".