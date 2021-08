Kjaer: "Non sono un eroe, con Eriksen ho fatto solo quello che dovevo fare"

"Non sono un eroe, ho fatto solo quello che dovevo fare, senza pensarci, come avrebbe fatto chiunque altro". Lo ha dichiarato Kjaer al Corriere della Sera parlando di quanto accaduto a Eriksen e del suo provvidenziale soccorso. "Era un giorno storico per tutti noi danesi - ha affermato il difensore rossonero - la prima partita dell’Europeo, in casa nostra. Poi è successo quello che è successo. Ho avuto la prontezza di restare lucido, come tutti i miei compagni. È stato un lavoro di squadra, avremmo fatto ovviamente lo stesso se fosse stato un avversario. Tutto qua. L’unica cosa che conta è che Christian ora stia bene. Solo quello è importante. L’ho fatto senza riflettere. L’istinto mi guidava e ho fatto quello che dovevo, automaticamente. Era la prima volta che mi succedeva, spero sia anche l’ultima".