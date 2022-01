Kjaer: "Se giochi contro Messi o Ronaldo sai che sono migliori di te. Se ti impegni però puoi ripeterti: 'Quale difensore è migliore di me in questo momento?

Intervenuto ai microfoni del 'The Guardian' Simon Kjaer ha parlato del ruolo del difensore e della sua personalità. Queste le sue parole: "Nella mia mente sono un ragazzo che è cresciuto in una piccola città e i miei piedi sono solidamente piantati a terra. Ma a volte devi essere un po' arrogante, un po' ignorante, sulle tue capacità perché ti spingerà un po' di più. Se stai giocando contro Messi o Ronaldo, probabilmente sono migliori di te. Ma se sai che ogni giorno ti fai il culo, puoi dire a te stesso: 'Chi è un difensore migliore di me al mondo in questo momento? Qualcuno, forse un po' di più, ma nelle giuste condizioni... Io credo di essere il migliore, devo crederci. Se no non lo sarò mai, e non darò mai il 100%".