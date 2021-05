Kjaer: "Sono venuto qua per dare una mano alla squadra, dentro e fuori dal campo

Intervenuto ai microfoni di MilanTv nel post partita di Atalanta-Milan, Simon Kjaer ha parlato del suo apporto in rossonero. Queste le sue parole: "Del mio impatto lascio agli altri le valutazioni. Sono venuto qua per dare una mano alla squadra, dentro e fuori dal campo. Il percorso che abbiamo fatto è incredibile e dopo 7 anni tornare in questa competizione è bellissimo per noi e per i tifosi"