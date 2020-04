Kjaer su Pioli: "Mi ha messo a mio agio, nessuno come lui in carriera"

Dalle colonne di Tuttosport, Simon Kjaer ha speso parole d'elogio per Stefano Pioli: "Trovare un allenatore come Pioli è stata la mia fortuna - ha affermato il difensore - mi ha messo nelle condizioni migliori per poter giocare subito. Mi ha parlato, mi ha chiesto cosa mi piaceva, sì, mi ha chiesto anche consigli e come vedevo io le cose. Sono stato in tante società, nella mia carriera, ma devo ammettere che nessuno mi aveva messo così a mio agio".