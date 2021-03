Kjaer su Tomori: "Non lo conoscevo, è un difensore molto aggressivo e veloce"

Simon Kjaer, intevenuto oggi in conferenza stampa a Milanello, ha commentato così l'impatto di Tomori: "Non conoscevo molto Tomori ma la mentalità con cui è entrato ha mostrato una fame di dimostrare chi era. E' un difensore veloce e aggressivo che si vede raramente in Italia. Le partite che abbiamo fatto ci hanno fatto capire i movimenti da fare, una cosa importante per i difensori centrali. E' un giovane con tantissime qualità".