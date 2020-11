Kjaer sull’esperienza all’Atalanta: "Nulla contro Gasperini"

Dalle colonne de La Gazzetta dello Sport, Simon Kjaer, tra le altre cose, ha parlato anche della sua deludente esperienza all’Atalanta: "A Bergamo ho giocato 6 partite, non abbiamo mai perso. Gasperini non mi ha mai detto “sei troppo in là con gli anni” o “giochi male”, lasciarmi fuori è stata una decisione tattica. Ma non ho nulla contro di lui: non ha funzionato. Ho accettato le sue scelte, e quando non giocavo ne approfittavo per allenarmi. Volevo farmi trovare al top per la chiamata successiva, è arrivato il Milan. È andata bene, no?".