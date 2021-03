Kjaer sullo United: "Squadra di grande qualità, dovremo giocare una partita attenta come all'andata"

In merito al Manchester United, Simon Kjaer ha spiegato oggi in conferenza stampa a Milanello: "Sapevamo che avremmo affrontato una squadra di grande qualità ma sapevamo che se avessimo giocato con le nostre qualità avremmo potuto metterli in difficoltà. Cavani lo conosco bene avendoci giocato al Palermo. La sua carriera parla per lui. Dovremo ripetere l'attenzione della partita d'andata. Per il Manchester è importante avere un attaccante come Cavani, c'è rispetto per lo United ma faremo la nostra partita".