Krunic a MTV: "Dopo il successo di Parma sarebbe importante vincere anche stasera"

Prima del match in casa del Boologna, Rade Krunic ha dichiarato ai microfoni di Milan TV: "E' una gara importante, dopo l'ultima vittoria sarebbe importante vincere anche stasera. Speriamo di vincere anche stasera. Abbiamo studiato tutta la settimana il Bologna, noi e il mister diamo sempre tutto per prepararci al meglio. Non avete visto ancora il vero Krunic, manca ancora un po'. Con il tempo posso solo migliorare, ma la cosa più importante è che anche la squadra cresca".