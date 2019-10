Krunic a MTV: "Meritavamo di vincere, ma usciamo più forti da questa partita"

Dopo il pari casalingo contro il Lecce, Rade Krunic ha dichiarato a Milan TV:

Sul pareggio: "Abbiamo fatto una grande partita, soprattutto nel primo tempo, ma dovevamo chiuderla prima. Ci siamo abbassati un po' e abbiamo preso due gol. Abbiamo fatto una bella partita, anche i tifosi si sono divertiti. Ci è mancata un po' di fortuna per portare a casa i tre punti".

Sul pressing alto: "Il mister ci chiede di stare alti, poi quando ci siamo abbassati abbiamo subito un po' di più. Meritavamo di vincere".

Su Pioli: "Ho parlato con lui il primo giorno, mi è piaciuto molto. E' una persona onesta, mi ha detto cosa si aspetta da me. Stasera ha dimostrato di avere fiducia in me e di questo lo ringrazio".

Sulle prossime partite: "Usciamo più forti da questa partita. Contro la Roma non sarà facile, ma noi dobbiamo pensare ad andare avanti a testa alta e continuare a lottare in ogni allenamento e in ogni partita".