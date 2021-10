Krunic sul gruppo rossonero: "Ci aiutamo l'uno con l'altro e ci vogliamo bene"

Intervenuto ai microfoni di Dazn, Rade Krunic ha parlato di tanti temi tra cui il gruppo rossonero. Queste le sue parole: "Ci aiutamo l'un con l'altro, vogliamo bene l'uno all'altro. Quelli che giocano bene danno il massimo, come me e Castillejo. Abbiamo 26 giocatori e tutti siamo importanti. Siamo tutti insieme in questa lotta per lo Scudetto"