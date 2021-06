Kulusevski su Ibra: "E' una leggenda e ha fatto tanto per la Svezia e per il calcio"

Intervenuto ai microfoni di 'Sportsbladet' Dejan Kulusevski ha parlato di Ibrahimovic. Queste le sue parole: "Ho scritto personalmente a Zlatan per sapere cosa era successo dopo il suo infortunio. All'inizio era triste probabilmente ma sa che si deve andare avanti. E' una leggenda e ha fatto tanto per la Svezia e per il calcio. La sua risposta? Ha detto che possiamo vincere anche senza di lui"