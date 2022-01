L'agronomo di San Siro: "Il derby si giocherà su un campo perfetto"

L’edizione di Milano del Corriere della Sera ha intervistato Giovanni Castelli, l’agronomo che dal 1990 si occupa del terreno di San Siro: "Ieri - ha dichiarato - abbiamo rimosso tutta la parte calpestabile, circa quattro centimetri". Le nuove zolle arriveranno da Verona: "Storicamente le prendevamo in un vivaio di Locate Triulzi - ha affermato Castelli - solo che per l’erba, come per il grano e i bambini, ci vogliono 9 mesi. Questa volta abbiamo dovuto organizzare il trapianto senza preavviso".

Secondo i protocolli Uefa, i campi devono essere belli, sicuri e funzionali al gioco. "Ma era sicuro - ha affermato l’agronomo - lo confermano i parametri che misuriamo ogni settimana: gli infortuni non c’entrano. La realtà è che quando un campo è bello è inattaccabile, quando è ridotto così diventa una scusa facile". Ora Milan e Inter si aspettano un manto impeccabile: "Vi garantisco che il derby si giocherà su un campo tirato a lucido, perfetto", ha assicurato Castelli.