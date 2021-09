L'appello di Pioli: "Oggi 48 minuti di tempo di gioco effettivo: se vogliamo competere in Europa dobbiamo crescere tutti"

Al termine di Juventus-Milan mister Pioli, ai microfoni di DAZN, ha fatto un appunto sui minuti effettivi di gioco in media in Serie A: "Oggi abbiamo giocato di tempo effettivo 48 minuti, per forza che poi andiamo in Europa e facciamo fatica: si parla troppo, si fischia troppo, ci sono troppi tempi morti. Dipende da noi, dal nostro atteggiamento, dalle proteste di noi allenatori e dei giocatori, dagli arbitri. 48 minuti di tempo effettivo sono troppo pochi, questo fa la differenza anche in Europa. Se vogliamo poi rapportarci ad altri campionati dove c’è ritmo e intensità, c’è una mentalità diversa, cerchiamo di crescere tutti da questo punto di vista altrimenti credo che sia un peccato”.