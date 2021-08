L'ex allenatore di Adli alla Gazzetta: "Ha un cuore enorme e negli anni ha sempre sostenuto chi aveva bisogno"

Intervenuto ai microfoni della Gazzetta dello Sport Moulay Chebab, ex allenatore di Yacine Adli, ha parlato del carattere del giovane francese seguito dal Milan. Queste le sue parole sull'infanzia del classe 2000: "Giocava nell’Under14 del PSG, ma passava a salutarci quasi tutte le settimane. Una volta portò anche un esercito di bigné. Era un regalo per i più piccoli. Umanitario, educativo, ecologico, sportivo, culturale ed amministrativo. A giugno ha distribuito cibo ai senzatetto, negli anni ha sempre sostenuto chi aveva bisogno. Yacine ha un cuore enorme, ama la sua città e non l’ha mai lasciata sola”