L'ex arbitro Chiesa a CM: "Per come ha estratto il rosso Maresca nei confronti di Ibrahimovic deve aver sentito qualche offesa"

Intervenuto ai microfoni di Calciomercato.com l'ex arbitro Massimo Chiesa ha fatto il suo bilancio sull'arbitraggio di Maresca in Parma-Milan. Questo il suo intervento: "Maresca 6 (Var Mazzoleni). L’episodio più discusso del match è sicuramente il rosso diretto di Ibrahimovic. Lo svedese per un mancato fischio dell’arbitro eccede nella protesta. Non si capisce esattamente cos’abbia detto nel corso dell’azione al direttore di gara, ma Maresca a un certo punto si gira e - con grande decisione - lo espelle direttamente, senza il minimo dubbio. Per come ha estratto il rosso, Maresca deve aver sentito qualche offesa pesante da parte dello svedese. Non ha il minimo dubbio, anzi, è molto deciso e non passa nemmeno dal giallo prima. Per il resto, otto ammonizioni, quattro per parte”.