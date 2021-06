La Danimarca torna in campo. Il ct: “Penso che Eriksen ci guarderà dall'ospedale domani”

Kasper Hjulmand torna a parlare in conferenza stampa. Il ct della Danimarca lo fa alla vigilia della complicata gara contro il Belgio, ma tra i principali temi c’è ovviamente quello legato alla reazione della squadra alla vicenda di Christian Eriksen:

Si è creato un movimento di vicinanza alla nazionale danese.

“Stiamo tornando, dopo il primo giorno, di raggiungere una qualche normalità. Abbiamo cercato di lavorare sul campo, di allenarci, di fare dei meeting. Penso che la cosa più importante sia essere qui, prenderci il tempo che serve. Abbiamo fatto dei passi nella giusta direzione, ieri ci siamo allenati molto bene. Oggi faremo un altro step, cercando di fare il massimo per preparare la partita. Sarà emozionante tornare allo stadio Parken, sappiamo che avremo un supporto incredibile dai nostri tifosi e da tutto il Paese. Dobbiamo essere pronti a gestire queste emozioni, non appena la partita inizierà dovremo essere pronti a giocare una partita di calcio e usare questa energia in maniera produttiva. Dovremo lottare. La nostra identità dimostra come giochiamo, come lottiamo, come ci rialziamo, come proveremo a fare il prossimo gol”.

State beneficiando tuttora di assistenza dagli psicologi?

“Sono con noi dalla prima serata, sia a livello di gruppo che individuale. Penso che sia stato molto importante e che ci abbia aiutato tantissimo.