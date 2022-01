La proposta di De Siervo per salvare il calcio: "Giocatori rinuncino ad un mese di stipendio"

Nel corso della sua intervista alla Gazzetta dello Sport l'ad della Lega Serie A Luigi De Siervo, oltre ad aver chiesto nuovamente maggiore considerazione al governo in fatto di ristori per il mondo del calcio, ha lanciato una proposta riguardante gli attori protagonisti del mondo del pallone. Queste le sue parole: "Tutti devono fare la loro parte se vogliamo salvare e sostenere il sistema. Ci aspettiamo, quindi, un gesto di responsabilità seria anche da parte dei protagonisti del gioco. In questo mondo calciatori, allenatori e procuratori rappresentano categorie privilegiate che hanno beneficiato del continuo sviluppo del calcio negli ultimi anni e adesso dovrebbero fare qualcosa di concreto per aiutare la sopravvivenza del sistema. Potrebbero rinunciare almeno a un mese dei loro emolumenti. Non possono essere così egoisti, nascondendosi dietro ai contratti firmati prima del Covid, in un'altra epoca. Non possono girarsi dall'altra parte mentre la barca affonda".