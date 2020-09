Intervenuto ai microfoni di Inter Tv, il neo giocatore neroazzurro Kolarov ha parlato anche del derby con il Milan in programma alla quarta giornata di campionato. Queste le sue parole: “Io ho giocato tanti derby a Roma e a Manchester, sicuramente è una partita importantissima e visto che in tante occasioni ho fatto gol mi aspetto di farlo anche in quello di Milano".