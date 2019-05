La Scala: "Milan, Giampaolo e De Zerbi sarebbero accolti con pazienza e interesse"

Giuseppe La Scala, avvocato e presidente dei piccoli azionisti del Milan, ha parlato durante Maracanà nel pomeriggio di TMW Radio. Ecco le sue parole:

Sulla situazione del club rossonero

"E' una situazione fluida, ma le sensazioni sono positive. I milanisti guardano all'ingaggio di Conte all'Inter in maniera positiva. L'Inter ha un corso tracciato che dice una certa cosa, il Milan viene da Rocco e Sacchi che è ben altro. Credo che piacerebbe ai tifosi una scelta più innovativa, che punta al bel gioco, in linea con la storia rossonera. Magari Sarri. I milanisti hanno ben capito cosa ha detto Gazidis alla Gazzetta. Scelte di allenatori giovani, di cui si parla bene, può essere un profilo accettabile. Anche Giampaolo e De Zerbi sarebbero accolti con pazienza e interesse. Inzaghi è un buon tecnico ma un atteggiamento spirituale che non lo rende molto in linea con la storia milanista. De Zerbi e Giampaolo sono molto innovativi, tra i due preferirei loro a Inzaghi. Elliott ha le idee chiare sull'idea di allenatore, a Maldini è stato proposto di rendersi dirigente di un progetto che ha già individuato la proprietà. Non credo che sia Maldini a tracciare la sua linea. Gazidis ha fatto intendere che il Milan deve tornare in equilibrio, che vorrà dire tre-quattro anni di limbo. Ma un conto è crescendo con una certa filosofia, un conto un progetto con un allenatore che non è nelle corde e nello spirito della squadra".