Lazio, Lotito assicura: "Inzaghi non è mai stato messo in discussione"

Claudio Lotito, presidente della Lazio, dopo il trionfo in finale di Coppa Italia contro l'Atalanta, ha rilasciato un'intervista a Rai Sport nella quale ha parlato così del futuro di Simone Inzaghi, tecnico biancoceleste che è stato accostato anche al Milan: "Non è mai stato messo in discussione, sono leggende metropolitane nate dopo alcune sconfitte. Per me è un figlio adottivo, l'ho portato dalla Primavera alla prima squadra. Non è mai stato messo in discussione e non lo dico perché ha vinto la Coppa Italia, ma perché ha le capacità che servono per ricoprire quel ruolo. Poi è vero, nel corso dell'anno ci sono stati episodi che hanno rallentato la nostra corsa, per esempio gli infortuni".