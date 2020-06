Lazzarini, ex vice allenatore Primavera Milan: "Donnarumma, Cutrone e Locatelli erano ragazzi talentuosi"

Intervenuto ai microfoni de 'La Giovane Italia' Davide Lazzarini, vice allenatore di Brocchi al Monza e con un passato nel Milan come ruolo di assistente tecnico, ha parlato dei giovani rossoneri Calabria e Donnarumma, nel frattempo cresciuti con la prima squadra. Queste le sue parole:

Hai lavorato con la Primavera del Milan, in particolare con un'annata della quale facevano parte Donnarumma, Cutrone, Locatelli solo per citarne alcuni. Che lavoro avete fatto per far emergere una classe di giocatori così importante?

“In primo luogo, va detto che i ragazzi erano bravi già da sé. Il problema piuttosto era che vincevano le partite individualmente: scendevano in campo, quasi nemmeno si passavano la palla e vincevano. Abbiamo dovuto convincerli che servivano conoscenze maggiori e che si poteva migliorare ancora tanto. Lavorammo in modo da rendere tutta la squadra protagonista della partita, coinvolgendo tutti nel movimento di palla, proponendo un metodo di allenamento che desse ai ragazzi dei concetti ma che gli lasciasse comunque una certa libertà. Li rendemmo liberi di prendere le decisioni all’interno del terreno di gioco: all'inizio non fu facile, ma poco a poco questo metodo coinvolge e alla fine, nella Primavera del Milan come anche nel Monza quest’anno, il metodo diventa coinvolgente al punto che le nostre squadre hanno sempre voluto allenarsi e giocare in questo modo".