Le ambizioni di Depay: "Voglio giocare in un top club dei 5 grandi campionati d'Europa"

Intervenuto ai microfoni de 'L'Equipe' l'attaccante del Lione Memphis Depay ha parlato del suo futuro che, con tutta probabilità, sarà lontano dalla Francia. Nei mesi scorsi l'attaccante olandese era stato accostato anche al Milan. Queste le sue intenzioni per la prossima stagione: "Se avessi le stesse statistiche al Paris Saint-Germain invece che al Lione se ne accorgerebbero tutti. Lo stesso se le avessi avute al Manchester United. Voglio andare in uno dei primi due o tre club dei cinque grandi campionati. Dove sarà, non lo so ancora, non è ancora chiaro, ma questo è il mio obiettivo. E se le persone non mi mettono nella lista dei giocatori a quel livello, hanno un problema con me. Perché so che posso farne parte. E lo sto dimostrando anche in Nazionale"