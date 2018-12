Leali avverte il Milan: "I primi minuti saranno di fuoco"

In vista del match di questa sera, La Gazzetta dello Sport ha intervistato il portiere del Perugia, Nicola Leali. L’estremo difensore classe ’93 ha vestito in passato la maglia dell’Olympiacos e conosce bene il clima dello stadio Karaiskakis: "Lì la gente vive per il calcio - ha dichiarato alla rosea -. E anche per il basket. L’Olympiacos in Grecia è la squadra col maggior numero di sostenitori e la loro tifoseria, assieme a quella di Paok, Panathinaikos e Aek, è la più calda del Paese. Per mentalità acquisita da tempo, è una squadra che in Europa punta a fare bene e mettersi in mostra in partite così importanti. Sono una squadra e una tifoseria che si gasano in base al valore e alla nobiltà dell’avversario. Più è blasonato, più il clima è bollente. Il pericolo maggiore per i rossoneri è l’aspetto ambientale. I primi minuti saranno di fuoco, loro presseranno a tutto campo e lo stadio proverà a intimidirli. Ma il Milan ha le possibilità tecniche di farcela. Se devo dire un nome come uomo partita, dico Cutrone, è un trascinatore di natura”.