Leao: "Credo oggi di poter dare qualcosa in più come gol o assist"

Dalle colonne del QS, Rafael Leao, tra le altre cose, ha parlato anche del suo momento e della sua crescita personale: "Dopo la mia prima stagione tutti qua mi hanno aiutato a migliorare. Mi sento più tranquillo nel calcio italiano e credo oggi di poter dare qualcosa in più anche come gol o assist. Per quel che riguarda il Portogallo dico solo che è la maglia del mio paese, e il sol fatto di indossarla per me è un motivo d’orgoglio".