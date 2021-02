In merito al sua crescita e all'aiuto di Ibrahimovic, Rafael Leao ha spiegato oggi in conferenza stampa a Milanello: "Quest' anno mi sono trovato molto meglio rispetto all'anno scorso. Come ho sempre detto Ibra per noi è come un fratello maggiore che ci insegna tanto e la sua caratteristica più importante è la mentalità. Con lui siamo più forti".