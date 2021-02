Leao: "Orgogliosi di Ibra, per me è un fratello maggiore"

Intervistato dal QS, Rafael Leao, tra le altre cose, ha parlato di Ibrahimovic: "Con lui mi trovo molto bene. Per me Zlatan è un fratello maggiore, per come aiuta i compagni e li prende da parte. E poi anche tecnicamente da lui arrivano i consigli giusti, ti spiega i movimenti. Ma la cosa più importante è la sua mentalità vincente. Siamo tutti orgogliosi di lui, perché può farti la giocata decisiva in qualsiasi momento".