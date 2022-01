Leao: "Sono cresciuto e posso fare la differenza"

Dopo ogni gol, Rafael Leao si gira e mostra il suo nome sulla maglia. “Voglio far vedere che ci sono, in tutti i sensi”, ha dichiarato alla Gazzetta dello Sport. “Sono sempre pronto a dare tutto per la squadra - ha aggiunto il portoghese - e posso fare la differenza perché sono cresciuto. Questo è il Leao di cui parlavano gli osservatori quando ero ragazzino. Posso ancora migliorare, ma riesco già a incidere sui risultati con le mie qualità, sono a un buon punto del percorso. A quelli che dicono che segno ancora poco dico che non hanno tutti i torti, posso e devo segnare di più. Lavoro tutti i giorni per diventare un grande giocatore”.