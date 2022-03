Leao su Hernandez: "Uno dei terzini più forti del mondo"

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Nel corso dell'intervista concessa a DAZN, Rafael Leao, tra le altre cose, ha speso parole d'elogio per il compagno di squadra Theo Hernandez: "Dice che è più veloce di me? Una volta in allenamento dobbiamo fare una corsa e scommettere... Theo mi piace perché quando parte è molto potente. Per me è uno dei terzini sinistri più forti del mondo, un elemento fondamentale per la nostra squadra".